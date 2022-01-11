أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام، اليوم الثلاثاء، أن بلدها سيبدأ فى تقديم لقاحات كوفيد-19 للأطفال فوق سن الخامسة، مع إغلاق الفصول فى رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.
وقالت لام - خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، حسبما نقلت صحيفة /هونج كونج فري برس/ المحلية - إن رياض الأطفال والمدارس الابتدائية يجب أن تتوقف عن الدراسة وجها لوجه بحلول يوم الجمعة على أقصى تقدير وتعليق الدراسة إلى ما بعد فترة العام القمري الجديد في بداية فبراير، مشيرة إلى أن طلاب المدارس الثانوية لن تسري عليهم هذه الإجراءات.
وأشارت إلى أن إغلاق الفصول الدراسية هو أصعب قرار تتخذه؛ فمن ناحية سيؤدي إيقاف الدراسة إلى حماية الأطفال من العدوى، ولكن من ناحية أخرى سيكون على حساب صحتهم الجسدية والنفسية.
وكانت أوامر صدرت بفرض حجر صحي على عشرات المسؤولين الرفيعين والنواب في هونج كونج، الجمعة الماضية، بعدما اكتشف المسؤولون الصحيون إصابة ثانية بكوفيد في حفل حضرته أبرز شخصيات المدينة.
وقال شوانج شوك-كوان من مركز هونج كونج للوقاية الصحية، إنه "على جميع الأشخاص الذين كانوا في الحفل الخضوع لحجر صحي".
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