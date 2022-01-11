وقالت لام - خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، حسبما نقلت صحيفة /هونج كونج فري برس/ المحلية - إن رياض الأطفال والمدارس الابتدائية يجب أن تتوقف عن الدراسة وجها لوجه بحلول يوم الجمعة على أقصى تقدير وتعليق الدراسة إلى ما بعد فترة العام القمري الجديد في بداية فبراير، مشيرة إلى أن طلاب المدارس الثانوية لن تسري عليهم هذه الإجراءات.

وأشارت إلى أن إغلاق الفصول الدراسية هو أصعب قرار تتخذه؛ فمن ناحية سيؤدي إيقاف الدراسة إلى حماية الأطفال من العدوى، ولكن من ناحية أخرى سيكون على حساب صحتهم الجسدية والنفسية.