هل تناول القهوة على معدة فارغة خطر؟.. اعرف الإجابة

كتبت فاطمة خليل

القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم، كما أنها تقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم، لكن شرب القهوة على معدة فارغة قد لا يكون مفيدًا، لذا إذا كانت القهوة هى مشروبك الصباحي المفضل يمكنك أن تقرأ السطور التالية وتعرف لماذا يجب ألا تشربها على معدة فارغة؟.

أضرار شرب القهوة على معدة فارغة

وفقًا لموقع "times now news" فإن فنجان من القهوة لن يهدئ من شعورك بالجوع بمجرد الاستيقاظ من النوم، ولكن يمكن أن يسبب لمعدتك المرض.

ورغم فوائد القهوة الصحية، فإن شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى ما يلي:

-مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات، وارتجاع الحمض "ارتجاع المرئ"، والغثيان، وعسر الهضم.

-يمكن أن تبقى في الجهاز الهضمى للمرأة الحامل لفترة طويلة، لذلك يجب أن تكون حريصة بشكل خاص على عدم شرب القهوة على معدة فارغة.

-بسبب عدم وجود طعام في المعدة، فإن شرب القهوة يمكن أن يتلف بطانة المعدة.

-إن تناول وجبة خفيفة كل صباح ليس بالأمر الصعب يمكنك تناول الفاكهة أو وعاء من الحبوب قبل الانتقال إلى فنجان من القهوة، يمكنك أيضًا تناول قهوتك مع وجبة الإفطار وليس قبلها.

كيف تشرب القهوة بطريقة صحية؟

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تناول القهوة بأمان:

-لا تستهلك الكافيين أكثر من المدخول الآمن اليومي الموصى به للبالغين - 400 مجم.

-تجنب إضافة السكر الزائد إلى قهوتك.

-اجعل الماء مشروبك الأول في اليوم ويمكنك أيضًا تناوله بأمان كل يوم، حتى على معدة فارغة.

-تجنب تناول القهوة في المساء لأنها قد تعيق نومك في الليل.

-تناول دائمًا شيئًا قبل تناول قهوتك كل صباح