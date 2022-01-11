اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 03:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نهاية الشهر المقبل.. دبى تستضيف أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وإفريقيا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 03:00 ص
نهاية الشهر المقبل.. دبى تستضيف أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وإفريقيا تغير المناخ
كتبت ــ منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية شهر فبراير المقبل في الفترة من 28 حتى 3 مارس 2022، بمركز دبي للمعارض، أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى تنظمه أمانة مكتب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
 
ويعد أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إحدى المنصات الخاصة بتعزيز عمل المنظمات ومشاركتها مع الجھات الإقليمية لتحقيق الاحتياجات والنتائج الإقليمية لعمليات تغیير المناخ العالمية، فهو فرصة للحكومات والقطاع الخاص والمدن ومجتمعات السكان المحليين والشباب والمجتمع المدني للمشاركة في حوار نحو الحلول وإيجاد أرضية مشتركة والتعاون في العمل المناخى، حيث سيتم بث بعض الجلسات عبر الإنترنت، ومن المتوقع تنظيم أحداث افتراضية لتشجيع انتشار الحدث وتمكين التعاون الواسع.
 
جدير بالذكر، أن أسابيع المناخ الإقليمية تقام في نفس الوقت على مستوى العالم، حيث ستبدأ نسخ 2022، في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وفي آسيا والمحيط الهادئ وفي أفريقيا، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تضم 197 دولة، وهي المعاهدة الأم لاتفاقية باريس لتغير المناخ بعام 2015، و المعاهدة الأم لبروتوكول كيوتو لعام 1997. 
 
 

البيئة

المناخ

أسبوع المناخ

دبى

اتفاقية باريس

الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البيئة تشارك فى منتدى شباب العالم بجناح لاستعراض مشروعات التصدى لتغير المناخ

الإثنين، 10 يناير 2022 02:08 م

تعرف على ملامح الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى2100

السبت، 08 يناير 2022 11:16 م

المية رجعت لمجاريها .. الأمير تشارلز يمتدح هارى بسبب حملته عن تغير المناخ

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:00 م

استطلاع: 9 من كل 10 كوريين يشعرون بأزمة تغير المناخ بشكل مباشر

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:42 م

العالم هذا المساء..ذوبان ثلوج جبال الألب في عز الشتاء بسبب تغيرات المناخ..كبرى المقاطعات الكندية تعيد تطبيق قيود صارمة لمواجهة تفشي أوميكرون..البرهان يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة فى السودان

الإثنين، 03 يناير 2022 10:23 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة