ننشر تفاصيل حريق شقة نتج عنه وفاة مسن في المعصرة

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة رجال المباحث بالقاهرة، ملابسات حريق شقة سكنية في المعصرة، أن النيران اندلعت في شقة سكنية داخل عقار مكون من 5 طوابق كل دور به شقتينن والحريق بالدور الخامس الشقة يسار السلم علي مساحه 70 متر صالة، وعدد 3 غرف وحمام ومطبخ، والحريق بالصاله وتبين وجود جثه متفحمه بالكامل ونتج عنها وفاة مسن في العقد الخامس من العمر.

وأضافت المعاينة، أنه تم التقابل مع الشهود للاستماع لأقوالهم وهم كلاً من ايهاب سليمان سيد احمد داوود 48 عاما صاحب مطعم فول وفلافل ومقيم بذات العقار الدور الرابع ومحمد ثروت سالم علي 30 سنة نجار موبيليا، ومقيم بالدور الثاني بذات العقار، وافادوا بأن الشخص المتوفي يدعي مصطفي سيد مصطفى محمد سن 57 سائق توكتوك ومقيم بمفرده، جاري إخطار المعمل الجنائي وتم تحرير محضر اللازم وللعرض علي النيابة العامة.

واشتراطات وإجراءات حددتها إدارة الحماية المدنية لقاطنى العقارات السكنية للوقائية من حرائق الماس الكهربائى، التى تندلع داخل الشقق، والتى تتمثل فى التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله، وقطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات، صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

أيضا يشترط التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة، وألا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز، وتجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد، وألا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت، وعدم توصيل عدد من الأجهزة الكهربائية فى مصدر واحد للتيار الكهربى.