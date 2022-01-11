اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تنفى إجراء محادثات جديدة بين بوتين وبايدن فى الوقت الحالى

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:43 ص
موسكو تنفى إجراء محادثات جديدة بين بوتين وبايدن فى الوقت الحالى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن إجراء محادثات جديدة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، ليست قيد الإعداد في الوقت الحالي.

وقال ريابكوف، في تصريحات له بعد إتمام مشاركته في مباحثات روسية أمريكية بشأن الضمانات الأمنية في جنيف ونقلتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الثلاثاء: "إذا لم يتغير شيء اليوم، فلن يكون هناك اتصال جديد رفيع المستوى "روسي أمريكي" قيد الإعداد في الوقت الحالي، على حد علمي".

وعُقدت المشاورات الروسية الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية في جنيف أمس الإثنين، بينما يُنتظر غدا الأربعاء عقد اجتماع آخر لمجلس روسيا والناتو في بروكسل، بهدف بحث مبادرات روسيا بشأن الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية.

وفي 17 ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الروسية مشروعي اتفاقيتين روسيتين بشأن الضمانات الأمنية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وأحد الأشياء التي تصر عليها روسيا هو ضمان من الناتو بأنه لن يتوسع أكثر باتجاه الشرق وأن أوكرانيا لن يتم قبولها في الحلف، وبصرف النظر عن ذلك، تصر روسيا على حظر نشر أسلحة هجومية خطيرة، بما في ذلك الأسلحة النووية بالقرب من حدودها


موسكو

بوتين

بايدن

الناتو

الخارجية الروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة