من مراسل لرئيس للبرلمان الأوروبى.. من هو ديفيد سالوسى الذى توفى قبل أيام من انتهاء ولايته

كتبت: هناء أبو العز

توفي ديفيد ماريا ساسولي ، المراسل الإيطالي ومذيع الأخبار التليفزيوني السابق الذي استغل حياته المهنية في الصحافة في الفصل الثاني كسياسي اشتراكي وفترة أخرى كرئيس للبرلمان الأوروبى، اليوم، الثلاثاء في مستشفى في أفيانو بإيطاليا، كان عمره 65 عاما.



رئيس البرلمان الاوروبى

وتوفي ساسولي قبل أيام فقط من نهاية فترة ولايته كرئيس للبرلمان المؤلف من 705 أعضاء ، والذي من المقرر أن ينتخب خليفته في ستراسبورج الأسبوع المقبل، وكان يقاوم مرضًا خطيرًا في جهاز المناعة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي ، منذ سبتمبر وتم نقله إلى المستشفى عدة مرات ، آخرها في 26 ديسمبر.

قضى ساسولي جزءًا كبيرًا من فترة ولايته التي استمرت عامين ونصف في توجيه البرلمان من خلال الصعوبة غير العادية لوباء فيروس كورونا ، الذي أغلق فعليًا مبانيه في بروكسل وستراسبورج لبعض الوقت ، وأجبره هو وإدارة البرلمان على ابتكار أساليب غير مسبوقة للعمل عن بعد.

كما ساعد في توجيه مفاوضات صعبة حول ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل ، مما مهد الطريق لإنشاء حزمة تاريخية للميزانية والتعافي بقيمة 1.8 تريليون يورو ، والتي تشمل التمويل التقليدي والديون المشتركة غير المسبوقة. في 10 نوفمبر 2020 ، توصل البرلمان إلى اتفاق مع مجلس الاتحاد الأوروبي يضمن اعتماد ميزانية 2021-2027. بموجب الاتفاقية ، فاز البرلمان بتمويل إضافي في مجالات مثل برنامج أبحاث Horizon Europe وبرنامج تبادل الطلاب الشهير Erasmus.



ديفيد سالوسى

كان ساسولي ، من خلال حسابه الخاص ، اختيارًا مفاجئًا في اللحظة الأخيرة لرئاسة البرلمان في يوليو 2019 بعد أن اختار 27 رئيس دولة وحكومة في الاتحاد الأوروبي قائمة للوظائف العليا بعد الانتخابات الأوروبية في ذلك العام ، والتي شملت المحافظة أورسولا فون دير لاين كرئيس للمفوضية ، ليبرالي تشارلز ميشيل كرئيس للمجلس ، وتصور ديمقراطيًا اجتماعيًا يقود الهيئة التشريعية المنتخبة مباشرة.

وقال ساسولي في إحدى المقابلات الصحفية: لقد حدث ذلك في اللحظة الأخيرة، لم أكن على قائمة قادة الاتحاد الأوروبي ، ولست من نتاج المجلس، أنا نتاج استنتاج توصلت إليه المجموعات المؤيدة لأوروبا في البرلمان ".

وأشار ساسولي إلى أن الزعماء السبعة والعشرين طرحوا في البداية فكرة انتقال المنصب إلى سيرجي ستانيشيف ، البلجاري ورئيس حزب الاشتراكيين الأوروبيين ، الأمر الذي كان سيوفر التنوع الجغرافي الإضافي لأوروبا الشرقية على القائمة.

ورفض ستانيشيف المنصب ، ومع ذلك ، انتخب البرلمان - متمسكًا باتفاق القيادة الأوسع - ساسولي ليخلف أنطونيو تاجاني الإيطالي المحافظ.

وكرئيس للبرلمان ، كان ساسولي صوتًا تصالحيًا إلى حد كبير ، حيث عمل للمساعدة في دفع أجندة فون دير لاين ، أول امرأة تتولى رئاسة المفوضية ، بما في ذلك الصفقة الأوروبية الخضراء ، وهي حزمة طموحة من التدابير لمكافحة تغير المناخ.

و في عام 1992 ، انتقل إلى التلفزيون ، حيث بدأ كمراسل لـ TG3 وسرعان ما أصبح عنصرًا أساسيًا في البرامج الإخبارية على Rai Uno و Rai Due. أصبح مراسلًا خاصًا في TG1 عام 1999 ، وقضى عقدًا من الزمن في إدارة الإصدارات الرئيسية من البرامج الإخبارية للقناة. تم تعيينه نائب مدير TG1 في عام 2007.

انجذب ساسولي إلى السياسة من قبل عمدة روما السابق ، والتر فيلتروني ، الذي كان أول زعيم للحزب الديمقراطي يسار الوسط الإيطالي ، الذي تأسس في عام 2007 ، وانضم إليه ساسولي، وتم انتخاب ساسولي لأول مرة لعضوية البرلمان الأوروبي في عام 2009 ، وكان رئيس وفد الحزب من 2009 إلى 2014.

في عام 2012 ، قدم محاولة فاشلة لمنصب عمدة روما كمرشح للحزب الديمقراطي ، لكنه أعيد انتخابه للبرلمان الأوروبي في عام 2014 وانتخب أيضًا نائبًا لرئيس البرلمان، ركز على قضايا النقل وكان مقررا لمجموعة من إصلاحات السكك الحديدية.

فاز ساسولي بولاية ثالثة في عام 2019 ، مما جعله نائب رئيس اشتراكيًا رائدًا في اللحظة المثالية عندما دعا سعي المجلس الأوروبي لتحقيق توازن حزبي في قائمة القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي إلى رئيس برلمان من يسار الوسط.

في ذلك الوقت ، قبل مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي ، كان البرلمان يضم 751 عضوًا وتم انتخاب ساسولي في الجولة الثانية من الاقتراع بأغلبية 345 صوتًا.

هزم ساسولي ، الذي كان بالكاد في صباح يوم التصويت لإقناع زملائه في البرلمان الأوروبي بدعم ترشيحه ، جان زهراديل ، من حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليميني ، وسكا كيلر من حزب الخضر ، الذي قام كل منهما بحملة من أجل أشهر مثل سبيتزنكانداتن أو "قيادة المرشحين" لمجموعاتهم ليصبحوا رؤساء المفوضية.

كان المجلس الأوروبي قد تجاوز عملية سبيتزنكانديدات برفضه ترشيح البرلمان الأوروبي المحافظ مانفريد ويبر لمنصب رئيس المفوضية ، على الرغم من أن عائلته السياسية ، حزب الشعب الأوروبي (EPP) ، قد فازت بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وبدلاً من ذلك ، اختار الرؤساء فون دير لاين ، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة ورعاية المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل ، وهي أيضًا من حزب الشعب الأوروبي.

في وقت انتخابه ، أقر ساسولي بأن عملية اختيار قيادة الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مراجعة واقترح إمكانية متابعة إصلاح المعاهد، ولكن بينما أقام الاتحاد الأوروبي "مؤتمرًا جديدًا حول مستقبل أوروبا" بناءً على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، لم يكن هناك أي دافع كبير نحو مراجعات المعاهدة ، ولا أي تركيز على تجديد عملية اختيار رؤساء الاتحاد الأوروبي. المؤسسات.

وكان ساسولي ، الذي كان مريضًا بالفعل ، قد أعلن الشهر الماضي أنه لن يرشح نفسه لولاية ثانية.