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ممثل يونيسيف من منتدى شباب العالم: سعيد بتواجدى فى مصر وسماع أصوات الشباب

الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:39 م
ممثل يونيسيف من منتدى شباب العالم: سعيد بتواجدى فى مصر وسماع أصوات الشباب جيريمى هوبكنز مع الشباب بمنتدى شرم الشيخ
كتبت : هند المغربي

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نشر جيريمى هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " على حسابة الشخصي بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" خلال مشاركته بمنتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ.

وقال ممثل اليونيسف في تدوينته " كان من دواعي سروري أن أكون في مصر، مع وزير الشباب و سفراء اليونيسف الشباب والمتطوعين والينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لسماع أصوات الشباب وهم يشاركون فيها منتدى شباب العالم.

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يأتي ذلك خلال اليوم الثانى لفعاليات منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

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ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

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وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.


جيريمى هوبكنز

يونيسيف

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منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

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