"مكافحة القوارض وطرق التخلص منها" دورة تدريبية بمديرية الزراعة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور خالد ابو شادي دورة تدريبية لفني القوارض بالإدارت الزراعية والجمعيات في إطار خطة الادارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة.

وتناولت الندوة طرق حماية المنازل من هجمات الفئران والاستخدام الآمن للمبيدات، علامات ودلائل الإصابة بالفئران، كما تناولت الندوة التعريف بالمفترسات الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها، وكيفية عمل الاسعافات الأولية فى حالة الاصابه بالمبيدات وفي ختام الندوة تم توضيح الإجراءات الاحترازية أثناء التعامل مع المبيدات سواء فى عملية الخلط او التعبئة داخل الجمعيات