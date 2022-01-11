مطار هيثرو يكشف تراجع 600 ألف مسافر عن رحلاتهم بسبب أوميكرون خلال شهر

كتبت: نهال أبو السعود

كشف المسئولين فى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، إن ما لا يقل عن 600 ألف مسافر ألغوا خطط سفرهم من المطار فى ديسمبر بسبب متحور أوميكرون، محذرين من أن قطاع الطيران سيستغرق سنوات للتعافى من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية ، مر 19.4 مليون مسافر فقط عبر المطار في عام 2021 وهو أقل من ربع مستويات الحركة في عام 2019 وأقل من عام 2020 الذي بدأ فيه تفشي جائحة كوفيد -19 في مارس.

وذكر مطار هيثرو، إن الركاب ألغوا خطط سفرهم الشهر الماضي بسبب متحور أوميكرون والغموض في قيود السفر الحكومية المفروضة، وحث المطار الأكثر ازدحامًا في المملكة المتحدة الحكومة مرة أخرى على إزالة جميع متطلبات الاختبار للركاب الذين تم تطعيمهم بالكامل واعتماد دليل للتعامل مع أي متحورات مستقبلية مثيرة للقلق يمكن التنبؤ بها بشكل أكبر.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو ، جون هولاند كاي: "هناك قيود سفر حاليًا ، مثل الاختبار ، على جميع طرق مطار هيثرو - لن تتعافى صناعة الطيران تمامًا إلا عندما يتم رفعها جميعًا ، وهو وضع من المحتمل أن يستغرق سنوات ".

وأضاف أن هناك شكوك بشأن السرعة التي يتعافى بها الطلب، ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي ، الهيئة الصناعية ، أن أعداد الركاب لن تصل إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2025 ، على افتراض إزالة قيود السفر الآن.

وأبلغت شركات السفر عن زيادة في الحجوزات الأسبوع الماضي بعد أن خففت الحكومة قيود السفر، وتخلت عن شرط إجراء اختبار ما قبل المغادرة للوافدين إلى المملكة المتحدة الذين لن يضطروا إلى عزل أنفسهم حتى يتلقوا النتيجة من اليوم الثاني للاختبار والذي تم تغييره من اختبار PCR إلى اختبار أرخص.

كما طلب مطار هيثرو المساعدة من هيئة الطيران المدني ، التي وافقت على زيادة مؤقتة في رسوم الهبوط من 22 جنيهًا إسترلينيًا إلى 30.19 جنيهًا إسترلينيًا للراكب، وكان المطار قد دعا إلى فرض رسوم أعلى تصل إلى 43 جنيهًا إسترلينيًا للمساعدة في تعويض الخسائر التي سببها الوباء، ومن المحتمل أن يتم تمرير الضريبة مباشرة إلى المسافرين.