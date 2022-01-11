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مصرع مسن إثر حريق شقة سكنية في المعصرة

الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:13 م
مصرع مسن إثر حريق شقة سكنية في المعصرة إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نشب حريق في شقة سكنية بمنطقة المعصرة ونتج عنه وفاة مسن في العقد الخامس من عمره ونقل الى المشرحة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المعصرة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.

وهناك اشتراطات وإجراءات حددتها إدارة الحماية المدنية لقاطنى العقارات السكنية للوقائية من حرائق الماس الكهربائى، التى تندلع داخل الشقق، تتمثل فى التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله، وقطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات، صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

 
 
أيضا يشترط التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة، وألا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز، وتجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد، وألا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت، وعدم توصيل عدد من الأجهزة الكهربائية فى مصدر واحد للتيار الكهربى.

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