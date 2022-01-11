اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد

الثلاثاء، 11 يناير 2022 03:31 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد حادث تصادم - أرشيفية
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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لقى شاب مصرعه، كما أصيب شخصين آخرين في حادثين منفصلين، اليوم الثلاثاء، بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين مصرع بسام أشرف ربيع، 21 عامًا، في انقلاب سيارة في منطقة شرق العوينات، فيما أصيب كل من خالد أيمن جمال، 30 عامًا، رضا عبد المقصود أحمد، 43 عامًا، في حادث تصادم سيارتي نقل بمنطقة الكيلو 120 طريق الداخلة – شرق العوينات.

وجرى نقل المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى الداخلة لتلقي العلاج، وتحرر محضران بالحادثين، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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