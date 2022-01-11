اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 06:26 م
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مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالهرم

الثلاثاء، 11 يناير 2022 06:03 م
مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالهرم إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقيت سيدة مصرعها وأصيب 2 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة  أعلى الطريق السياحى نطاق الهرم، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى.
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق السياحي بمنطقة الهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق. 
  
وشملت قائمة الوصايا ما يلى:
 
- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات. 
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث. 
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق. 
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة. 
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة. 
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق. 
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق. 
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران. 
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ. 
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

 


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