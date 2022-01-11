مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالهرم

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 2 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق السياحى نطاق الهرم، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق السياحي بمنطقة الهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.