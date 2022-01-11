مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، علي أهمية إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال برنامج مشروعك، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أن أسامة الغندور سكرتير المحافظة ترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان، والذي عقد بحضور نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، وأحمد شفيق مدير المتابعة في المجلس القومي للسكان، بجانب أعضاء اللجنة، وأن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية كبري في شتي القطاعات علي أرض المحافظة.

وأشار الغندور إلى أهمية القضاء على الظواهر السلبية من خلال تكاتف جميع الجهات المعنية، وقيام كل جهة بالدور المنوط به، خاصة الأزهر الشريف والأوقاف.

ووجه الغندور بتوفير الأطباء المدربين علي تنظيم الأسرة للعمل في الوحدات الصحية، التوسع في فروع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والتوسع في عيادات تنظيم الأسرة،وفتح عيادات تنظيم الأسرة في المستشفيات الخاصة، والتوسع في انشاء فصول محو الأمية.

وشدد الغندور على أهمية التصدى لظاهرتى التسرب من التعليم خاصة الفتيات، والزواج المبكر للفتيات، والتوسع في برامج التدريب التحويلة.

من جانبها، أكدت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، علي أن 22 جهة تعمل في مجال العمل السكاني علي مستوي المحافظة ، مضيفة أنه خلال الاجتماع تم مراجعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، وعرض إنجازات الأزهر الشريف ومديريه الشباب والرياضة، وعرض توصيات مؤتمر تفعيل دور الجمعيات الأهلية في التصدي للمشكلة السكانية.

