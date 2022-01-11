مشاركون فى جلسة "ملهمون" بمنتدى شباب العالم: فرصة جيدة لتبادل الآراء والأفكار

ماجد تمراز

قال رفيق الحريري، شاب لبناني شارك في جلسة ملهمون، بمنتدى شباب العالم، إنه علم بمنتدى شباب العالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هناك فرصة للتقديم، مشيرا إلى أنه وجد فرصة بأن يكون مشاركاً ومتحدثاً خلال جلسات المنتدى، وتمكن من التقديم من خلال الموقع وشارك.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "كان لدي فكرة خاصة بالحفاظ على الصحة النفسية من خلال الرسم، وأهمية الصحة النفسية في حياتنا اليومية، وكيفية نشر الطاقة الإيجابية وتأثيرها على نفسية الإنسان".

ومن جانبه قال صدام سيالة، شاب أردني فلسطيني شارك في فعاليات جلسة ملهمون بالمنتدى: "مشاركتي في المنتدى هي عن قصة نجاح، ومشاركة قصص عدد كبير من الشباب والأطفال من المتسربين من التعليم، ودور المؤسسة التي يديرها في هذا المجال، ونحن كمبادرة (أنا أتعلم) تم تحويلها لمؤسسة واهتمت بهذه الفئة وحاولت إعطاء الفرصة لهم لتنمية مهاراتهم للانطلاق إلى المستقبل".

ومن جانبها قالت أميليا أوكولا، فتاة من دولة غانا، شارك في جلسة ملهمون: "أعتقد ان منتدى شباب العالم فرصة جيدة للشباب لتبادل الأفكار والآراء، وأنا كنت متحمسة للغاية للمشاركة في المنتدى، وأنا انبهرت بشدة عندما شاهدت أفكار الشباب تكسر القاعدة وخارج الصندوق".

وأضافت: "أما عن قصتي، كنت مسؤولة في أسرتي لأن والدي كان غائباً، وهو ما ساعد في تغيير نظرتي للأمور والحياة، وهناك الكثير من الأشياء حينها كانت تؤدي إلى الاكتئاب، وأنا كرائدة أعمال عملت وكنت أستخدم قصتي ومعاناتي في أمور كثيرة، وحاولت أن أكون مصدر إلهام للعديد من الشباب".