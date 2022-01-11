اليوم السابع
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مستشفيات جامعة الزقازيق تعيد الحياة لطفلة بالمنيا بعد إجراء جراحة نادرة.. صور

الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:05 م
مستشفيات جامعة الزقازيق تعيد الحياة لطفلة بالمنيا بعد إجراء جراحة نادرة.. صور والدة الطفلة تشيد بدور جامعة الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب

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نجح فريق طبي بمركز العظام لجراحات العمود الفقرى بمستشفى الجراحة بمستشفيات جامعة الزقازيق، فى إجراء عملية جراحية نادرة لطفلة عمرها 10 سنوات، كانت تعاني من اعوجاج  شديد بالعمود الفقري.

فيما قالت "رشا جمعة" مقيمة بنى مزار محافظة المنيا، إن نجلتها "هاجر" ولدت لها ظروف خاصة مصابة باعوجاج العمود الفقرى، تعانى من عدم السير نهائيا وبعد رحلة علاج طبيعى استطاعت السير على قدميها 6 سنوات.

وأردفت الأم: أنها خاضت رحلة علاج طويلة منذ ميلاد الطفلة، وكانت رحلة مليئة بالألم والوجع ومعاناة الطفلة وعدم قدرتها على التعايش كطفلة طبيعية مثل باقي أقرانها، وبعد معاناة أجمع عدد كبير من الأطباء بخطورة إجراء العملية فى سنها الحالى ويجب الإنتظار حتى تبلغ السابعة عشر من العمر وفي حال إجراء العملية فى السن الحالى ستكون النتيجة الوفاة أو إصابتها بالشلل، لكن قدرة الله فاقت كل شيء.

وتواصلنا مع  الدكتور" يحيى البرملى" مدرس جراحة العظام بجامعة الزقازيق، وساعدنا فى إجراء العملية بالمجان داخل مستشفيات جامعة الزقازيق، والجامعة قدمت لنا كل الدعم المعنوى، وسنغادر المستشفى غدا للعودة إلى محافظتنا المنيا.

وتكون الفريق الطبي الذى أجرى العملية للطفلة من كل من الأطباء، يحيى البرمبلى مدرس جراحة العظام، محمد لطفى، مدرس التخدير وعمرو الشويل، مدرس مساعد جراحة العظامـ محمد عيسوى مدرس مساعد جراحة العظام، حيث أجريت العملية داخل جراحات مركز العظام بمستشفى الجراحة بمستشفيات جامعة الزقازيق، بقيادة الدكتور محمد الصوفى، والدكتور هانى بكر، مدير مستشفى الجراحة، بإشراف الدكتور وليد ندا، مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة.

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الطفلة بعد العملية

 

 

هاجر بنت محافظة المنيا بعد نجاح العملية

هاجر بنت محافظة المنيا بعد نجاح العملية

 

والدة الطفلة تشيد بدور جامعة الزقازيق
والدة الطفلة تشيد بدور جامعة الزقازيق

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