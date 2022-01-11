مسابقة لاختيار أفضل مطورى البرامج من الهيئة المعاونة والإداريين بجامعة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

صرح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف اليوم أن الجامعة بصدد تنظيم مسابقة بين الهيئة المعاونة ومسابقة أخري بين الإداريين من ذوي الخبرة والدراية الكافية بأعمال التطوير، والبرمجة والويب ديزاين للاستفادة من خبراتهم بوحدة المشروعات، جاء ذلك خلال اجتماع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو عبد العزيز مدير وحدة المشروعات، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن مركز التدريب علي تكنولوجيا المعلومات بالجامعة هو المركز الوحيد المعتمد من قِبل المجلس الأعلى للجامعات لإصدار شهادات أساسيات التحول الرقمي ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها التقرير المقدم حول وضع الاختبارات الإلكترونية، وتوفير السيرفرات اللازمة لضمان جودة الأداء.

وترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم اجتماع اللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات ووحدة الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور الدكتور فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فهد كمال الدين مدير وحدة تصميم وتطوير البرمجيات ووحدة الذكاء الاصطناعي، والدكتور كريم كمال المنسق العام لوحدة البرمجيات، وأعضاء اللجنة العليا.

ناقش الاجتماع تطوير بوابة "@ فوري" وتنظيم الخدمات وتصنيفها بها، ومقترح تعميم مشروع التسجيل للساعات المعتمدة إلكترونيًا وإدارة أعمال الامتحانات واللجان رقمياً، على أن يتم البدء بكلية التجارة، كما نوقش خلال الاجتماع إمكانية تقديم مقترح لورشة عمل المرحلة الثانية من نظام المجالس طبقاً لمتطلبات الشعب، كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة إرسال خطابات للجهات الخارجية للتدريب على تقنيات تحليل علوم البيانات على أن تحدد التكلفة طبقاً لكل برنامج تدريبي بوحدة الذكاء الاصطناعي.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على عدة مقترحات منها عقد ندوات تثقيفية وتعريفية للعاملين بالجامعة فيما يخص التحول الرقمي ودور البرمجيات في الميكنة والحوكمة، و مشروع ميكنة نظم المعلومات الإدارية MIS، ومقترح تعميم الملصق الالكتروني للسيارات لاستكمال منظومة البوابات الالكترونية للسيارات وتحديد سعره وآلية تسليمة.