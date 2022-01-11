مركز "جماليا": متحور "أوميكرون" سيتفشى فى روسيا مع بداية الشهر المقبل

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا - وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أمس الاثنين، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 316 ألفا و904 أشخاص بعد تسجيل وفاة 741 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المقر - في بيانه - أن 19 ألفا و890 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 9 ملايين و706 آلاف و802 شخص.