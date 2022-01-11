مركز "جماليا": متحور "أوميكرون" سيتفشى فى روسيا مع بداية الشهر المقبل

توقع مركز "جماليا" الروسى للأوبئة والأحياء الدقيقة، بدء تفشى متحور فيروس كورونا "أوميكرون" فى روسيا مع بداية الشهر المقبل.
وقال نائب رئيس المركز الروسي دينيس لوجونوف اليوم الثلاثاء، "إن الجانب السلبي لهذا المتحور أنه ينتشر بسرعة كبيرة مقارنة بجميع السلالات الأخرى، بينما الجانب الإيجابي هو أن عدد حالاته المحتاجة للعلاج في المستشفيات أقل بنحو ثلاث مرات، كذلك حالات الوفاة بسببه أقل بأربع أو حتى 17 مرة، وذلك حسب بيانات دول كجنوب أفريقيا، محذرا من أن معدل الإصابات في روسيا سيكون مرتفعا جدا بسبب سلالة "أوميكرون" الشهر المقبل، ناصحا السكان بتلقي اللقاح.
وبالأمس سجلت روسيا 15 ألفا و830 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 10 ملايين و666 ألفا و679 إصابة.
وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا - وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أمس الاثنين، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 316 ألفا و904 أشخاص بعد تسجيل وفاة 741 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح المقر - في بيانه - أن 19 ألفا و890 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 9 ملايين و706 آلاف و802 شخص.
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