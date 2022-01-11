اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مرسوم جمهوري بالعراق يحيل أعضاء مجلس النواب السابق إلى التقاعد

الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:38 م
مرسوم جمهوري بالعراق يحيل أعضاء مجلس النواب السابق إلى التقاعد مجلس النواب العراقي
وكالات

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نشرت جريدة ‏الوقائع العراقية، اليوم الثلاثاء، المرسوم الجمهوري الخاص بإحالة أعضاء مجلس النواب للدورة ‏البرلمانية الرابعة على التقاعد.

وذكر بيان لوزارة العدل نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن"العدد الجديد بالرقم (4663) يتضمن صدور مرسوم جمهوري رقم (65) لسنة 2021 بإحالة أعضاء مجلس النواب للدورة البرلمانية الرابعة الى التقاعد".

وأضاف أن" العدد تضمن أيضاً صدور مرسوم جمهوري رقم (66) لسنة 2021 الذي دعا مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة للانعقاد يوم الأحد الموافق 2022/1/9".

 


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العراق

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التقاعد

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