مرافق الأقصر تحرر وتنفذ 77 مخالفة ومحضر متنوع فى حملات بشوارع مدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مباحث المرافق بالأقصر بقيادة الرائد محمد العادلى رئيس المباحث، والنقيب محمد فتحي علي رئيس وحدة المرافق بإسنا، حملة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشارك فى الحملات كل من عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، ومختار عبد المنعم رئيس قسم الإشغالات بالمدينة، حيث خرجت الحملات فى شارع أحمد عرابي وشارع النزعة والقرية والسيدة زينب ومحيط المصرية.

ويقول عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، أنه أسفرت مجهودات تلك الحملة عن تحرير 14 محضر إشغال و5 باعة متجولين، و6 مخالفات نظافة، و2 شيشة و7 مخالفات ضبط شيشة، و9 مضبوطات و3 إدارة منشأة بدون ترخيص، و31 إزلات إدارية.

وكان قد قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملات لرفع الإشغالات بشوارع الأقصر خلال عام 2021 الماضي، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق وتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، قال المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، إن الإدارة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن المختلفة على مستوى المحافظة خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021، تمكنت من تحرير 18180 مخالفة إزالة إدارية، و8039 محضرا إشغال طريق، و3174 محضرا ضد الباعة المتجولين، و247 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و1019 مخالفة إلقاء قمامة على جوانب الطرق، و1675 مخالفة نظافة، و2820 مخالفة قرار الغلق، و3547 مضبوطات متنوعة، و8806 مخالفة عدم ارتداء كمامة، و815 محاضر تقديم نرجيلة "شيشة"، و2526 مضبوطات نرجيلة.



تحرير وتنفيذ 77 مخالفة ومحضر متنوع بإسنا



حملات شرطة المرافق بشوارع مدينة إسنا



مرافق الأقصر تحرر وتنفذ 77 مخالفة ومحضر متنوع فى حملات بشوارع اسنا