اليوم السابع
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محاكمة المتهمين بالاعتداء على "سيدة بولاق" اليوم

الثلاثاء، 11 يناير 2022 04:00 ص
محاكمة المتهمين بالاعتداء على "سيدة بولاق" اليوم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تنظر محكمة جنح بولاق الدكرور اليوم، محاكمة المتهمين بالاعتداء على سيدة فى منطقة بولاق الدكرور، بسبب خلافات الجيرة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"سيدة بولاق".
 
وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها والمتهمين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة عنيفة اعتدى خلالها المتهمون على المجنى عليها بالضرب، وأصابوها بعدة إصابات بالغة فى مناطق متفرقة من الجسد.
 
وتبين من خلال التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها إصابتها بجرح قطعى بالكتف الأيمن، وطوله نحو 20 سم، وجرح قطعى بالظهر طوله نحو 30 سم، وأيضًا جرح قطعي بالفخذ اليمنى من الجهة الأمامية طولة نحو 15 سم، وأنها مصابة بجرح قطعي بالفخذ اليمنى من الخلف طوله نحو 15 سم.
 
وعقب انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها فى القضية واكتمال أدلة الثبوت قررت إحالة المتهمين لمحكمة الجنح وتم تحديد جلسة الأول من يناير الماضى لنظر أولى جلسات المحاكمة.

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