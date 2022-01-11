محافظ سوهاج: تعيين 818 شابا وصرف 2.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال شهر

سوهاج محمود مقبول

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة عينت 818 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 "من ذوي الهمم"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 113 فرصة عمل، منهم 10 "من ذوي الهمم"، وذلك خلال شهر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام أحمد أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، أنه جرى خلال شهر ديسمبر الماضي صرف 2 مليون و45 ألفاً و500 جنيه للرعاية الاجتماعية لـ4068 عاملا منهم 4061 عاملا بمبلغ 2 مليون و30 ألفاً و500 جنيه، منحة المولد النبوي الشريف، و6 منح مولود، ومنحة زواج، بمبلغ 15 ألف جنيه، فضلاً عن تسجيل 29 عاملاً جديداً للمنظومة.

كما جرى صرف منح رعاية صحية بإجمالى 168 ألفاً و838 جنيها، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى وعلاج وأدوية لـ4831 عاملاً من المسجلين بالمديرية، فضلاً عن تسجيل 508 عمال غير منتظمين في 60 مشروعا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى التفتيش على 613 منشأة بشكل دورى وحملات تفتيش شاملة نهارية وليلية، وتحرير 29 محضراً، وإقامة 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وندوة سموم بيضاء، و7 ندوات للمفاوضة الجماعية، و3 ندوات زيادة إنتاج، و15 ندوة خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 191 عاملا وعاملة.

وأضاف أن المديرية استخرجت 1357 شهادة قياس مستوى المهارة، و1357 تصريح مزاولة الحرفة، وتلقى 13 شكوى، تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 7 شكاوى للقضاء و5 لجهات أخرى.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 257 منشأة، وإعادة التفتيش على 259 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 61 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ97 منشأة أخرى.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 2203 منشأة يعمل بها 15 ألفاً و959 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.