محافظ المنيا يتفقد تطوير مصنعى تدوير المخلفات الصلبة والعسل الأسود بملوى

المنيا -حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، أعمال التوسعة والتطوير لمصنع تدوير المخلفات الصلبة، والمقام على مساحة 11 فدان بقرية تونا الجبل بمركز ملوي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 89,6 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية بمركز ملوي، يرافقه اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي.

شدد محافظ المنيا على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للماكينات وخطوط التشغيل المستخدمة فى تدوير المخلفات، وأكد المحافظ، أن المصنع يخضع لأعمال تطوير ورفع كفاءة وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة ووزارتى التنمية المحلية والبيئة ، لتطوير مصانع تدوير القمامة بالمحافظة، لافتاً إلى أن المصنع يعمل بخط إنتاج واحد، وجارى الانتهاء من إنشاء وتشغيل خط آخر واستقبال مخلفات مركزى ملوى وديرمواس بطاقة 20 طن قمامة / ساعة، وسيتم التشغيل التجريبى للمصنع خلال شهر، وتنفذ أعمال التطوير وزارة الإنتاج الحربي.

وخلال جولته بمركز ملوي، تفقد محافظ المنيا أعمال التطوير والتأهيل الجارى تنفيذها بمصنع العسل الأسود بقرية تونا الجبل بمركز ملوي، ويقام على مساحة فدانين، وسيتم التشغيل التجريبى للمصنع الأسبوع المقبل ، وذلك عقب أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تم تنفيذها بالمصنع وفقا لمذكرة الاتفاق التى وقعتها المحافظة مع هيئة تنمية الصعيد ، لتشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية المتوقفة والمتعثرة لسنوات طويلة بعد حل كافة مشكلاتها، منها مصنع العسل بمركز ملوي.

وأكد محافظ المنيا حرصه الشديد على تشغيل كافة المشروعات المتوقفة بالمحافظة، واستثمار الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وخلق مشروعات تدر دخلا للأهالى للحد من البطالة وفتح أبواب رزق للمواطنين.