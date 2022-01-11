محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذى للخطة الإستثمارية للعام المالى 2021/2022

فريق المحافظات

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية علي ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للخطة الإستثمارية وبنودها خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالي الحالي 2021 /2022 ، ووجه المحافظ بعقد اجتماعا دوريًا كل 15 يومًا لمناقشة نسب التنفيذ والأعمال ضمن الخطة الإستثمارية وتلافي المشكلات التي قد تطرأ وتعوق الأعمال أولًا بأول مشددًا علي ضرورة تحقيق اعلي نسب تنفيذ للأعمال خلال الربع الثالث والذي يبدأ اعتبارًا من منتصف يناير الجاري.



جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده محافظ الإسماعيلية بقاعة الإجتماعات الكبري لمناقشة الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2021 /2022 .



وخلال الإجتماع استعرض المحافظ أهم مؤشرات الإنجاز خلال الربع الأول و الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 97% من حجم الاعمال المقررة بنسبة صرف تصل إلي 44 % من الإعتمادات المالية المخصصة بالخطة الإستثمارية لهذا العام.



وشملت مشروعات الربع الاول والثاني عددًا من المشروعات في مجال الكهرباء والطرق والكباري وتحسين البيئة، حيث نفذت المحافظة رصف وإنشاء عددا من الطرق والمحاور المرورية الجديدة بهدف تحقيق السيولة المرو ية وتقليل نسبة الحوادث وجاري العمل حاليا بطرق فايد والقنطرة غرب وحي ثان وأبو صوير والقصاصين.



كما شهد قطاع تحسين البيئة تطورًا ملحوظًا واهتمامًا واضحا خاصة في مجال إنشاء وتطوير المتنزهات والحدائق، حيث تم خلال الربع الاول والثاني إنشاء عددًا من الحدائق والميادين "حديقة الدراويش، حديقة عبدون، تطوير ميدان عرابي، وإنشاء ميدان الشهداء".



كما تم شراء معدات كبيرة لخدمة الاحياء الثلاثة كما تم طرح تغطيات للمجاري المائية بأبو صوير والقصاصين الجديدة والتل الكبير والقنطرة غرب وفايد و مركز ومدينة الإسماعيلية.



وخلال الربعين الأول والثاني تم تدعيم احتياجات الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة والتي دخلت بالفعل مرحلة التشغيل التجريبي وتعد الشبكة الوطنية أحد المشروعات الهامة والتي حظيت بها محافظة الإسماعيلية وتسهم الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في تحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لتقليل زمن الإستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال إنشاء مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة باتصال المواطن برقم خدمات الطوارئ الموحد.



حضر الإجتماع المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل، السكرتير المساعد ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام التخطيط والمتابعة ومديري الوحدتيي الحسابيتين بالمحافظة.



