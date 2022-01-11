محافظة الجيزة تزيل 15 حالة بناء مخالف بـ4 مراكز

كتب سيد الخلفاوى

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية و مخالفات البناء وإزالتها على الفور .

وفى ذلك الإطار أزالت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس 3 حالات بناء مخالف بمركز ومدينة أبو النمرس شملت إزالة حوائط حاملة دور أول بعد الأرضى بمنطقة والى، بالإضافة إلى إزالة سقف مقام بالمخالفة بعقار بشارع الجوالات ترسا، وإزالة تعديات على أراضٍ زراعية أمام منطقة المساكن وجميعهم بقرية ترسا.

وأزالت محافظة الجيزة مخالفات بناء بمنطقة الكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم إلى جانب إزالة حالتى تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة بقرية مسجد موسى على مساحة 500 م بمركز ومدينة أطفيح.

كما قامت محافظة الجيزة بإزالة 9 حالات بناء مخالف وتعديات على مساحة 810 م بقرية المنصورية بمركز ومدينة منشأة القناطر.

وفى نفس الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حى العجوزة بكلبشة سيارات تابعة لمعارض سيارات بشارع أحمد عرابى بالعجوزة وشارع ترعة المجنونة بأرض اللواء منتظرة أعلى الأرصفة وبصورة غير صحيحة بالطريق تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وسير المشاة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.