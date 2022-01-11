اليوم السابع
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متحدث من نيجيريا: منتدى الشباب العالم فرصة رائعة لإيجاد حلول للتحديات

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:04 م
متحدث من نيجيريا: منتدى الشباب العالم فرصة رائعة لإيجاد حلول للتحديات متحدث من نيجيريا فى منتدى الشباب
كتبت رباب فتحى

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قال مارفيلوس سليمان، أحد المتحدثين فى منتدى شباب العالم من نيجيريا، إنه يشارك فى المنتدى لاستعراض برنامج السوفت وير الذى استحدثه من أجل تشجيع الشباب الآخرين على مكافحة الفساد فى الوظائف الحكومية والقطاع الحكومى.

 

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات اليوم الثانى من المنتدى، أن برنامجه يساعد فى مكافحة الفساد عن طريق ضبط مواطن الضعف التى يمكن استغلالها فى الفساد ووقفها.

 

وتابع أن المشاركة فى منتدى شباب العالم للمرة الأولى فرصة رائعة بالنسبة له، لأنه دعوة للشباب لإيجاد الحلول للتحديات التى تواجه العالم، فضلا عن أنه يمنحهم صوتا للتحدث وللتعبير عن وجهات نظرهم ورأيهم والاستماع لهم، قائلا إن هذا هو الوقت المناسب للشباب للنهوض والكف عن السماح للمشكلات بعرقلتهم لأن المشكلات فى كل مكان، وقال عن زيارته لمصر إن أكثر ما أحبه هو أن الناس ودودون.


منتدى الشباب العالمى

منتدى الشباب

السيسى

منتدى شباب العالم 2022

زيمبابوى

افريقيا

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