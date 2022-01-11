مايا مرسى تشارك بجلسة حول أثار فيروس كورونا على المرأة بمنتدى شباب العالم

كتب محمود راغب

تشارك الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وتشارك الدكتورة مايا مرسي فى جلسة بعنوان " نحو عالم آمن وشامل للمرأة " ، والتى تعقد اليوم وتهدف إلى رصد وتحليل تداعيات جائحة كورونا على أوضاع النساء، والجهود المبذولة فى الحد من الآثار السلبية للجايحة على أوضاع النساء ، وكيفية خلق بيئة عمل آمنة وداعمة للنساء ، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تحقيق تكافؤ الفرص فى بيئات العمل .

كما تناقش الجلسة العديد من المحاور من بينها آليات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة في ظل الجائحة ، وكيف ساهم انتشار الوباء فى تزايد العنف الموجهة ضد النساء ، والجهود المبذولة لخلق عالم آمن للنساء .

يذكر أن منتدى شباب العالم يعد منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، و يمثل الشباب المشاركين 196 دولة من جميع قارات العالم.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.