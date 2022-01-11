اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ماذا حدث فى المخزون التجارى النفطى العالمى؟.. تقرير يجيب

الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:00 ص
ماذا حدث فى المخزون التجارى النفطى العالمى؟.. تقرير يجيب نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انخفض المخزون التجاري النفطي في دول خـارج منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية في نهايـة الربع الثالث من عام 2021 بمقدار 108 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليصـل إلـى نـحـو 2.875 مليـار برميل، وهو مستوى منخفض بنحو 424 مليـون برميـل مقارنـة بـالربع المماثـل مـن العـام الماضي، وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث2021 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك".  

وتابع التقرير، أنه بذلك يسجل مستوى إجمالي المخزون التجاري العالمي إنخفاضاً بنحو 196 مليون برميل خلال الربع الثالـث مـن عام 2021 مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع السابق ليصـل إلـى نحـو 5.7 مليـار برميل ، وهـو مسـتوى منخفض بمقدار 812 مليون برميل على أساس سنوي .

وأضاف التقرير، ارتفاع المخزون النفطي في البحر في نهاية الربع الثالث من عام 2021 بحوالي 39 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 1.316 مليار برميـل  وهـو مسـتوى منخفض بمقدار 4 مليـون برميـل عـن مستويات الربع المناظر من العام السابق، حيث ارتفع مخزون النفط العابر في الموانئ بنحو 33 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ، ليصل إلى 1.157 مليار برميل ، كما ارتفع مخزون النفط العـائم بـالقرب مـن منـاطق الاستهلاك الرئيسية بنحو 6 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 159 مليون برميل .


النفط

المخزون النفطي

المخزون التجاري

المخزون الاستراتيجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بلومبرج تكشف.. هل يشهد العالم أزمة فى سوق النفط خلال عام 2022؟

الأحد، 09 يناير 2022 07:05 م

الأسواق العالمية للنفط تواصل مكاسبها الأسبوعية

الأحد، 09 يناير 2022 02:00 م

أوابك: الاقتصاد العالمى سيواصل انتعاشه وانعكاسه الإيجابى على سوق النفط فى 2022

الأحد، 09 يناير 2022 11:05 ص

مكاسب أسبوعية للنفط بالأسواق العالمية.. 5.1% لبرنت و4.9% للخام الأمريكى

الأحد، 09 يناير 2022 10:02 ص

3 أسباب أدت لانتعاش الطلب العالمي على النفط.. اعرفها

السبت، 08 يناير 2022 11:00 م

أسعار النفط تسجل 81.75 دولار لبرنت و78.90 دولار للخام الأمريكى

السبت، 08 يناير 2022 02:06 م

ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 82.53 دولار و 79.96 للخام الأمريكى

الجمعة، 07 يناير 2022 02:00 م

أستاذ طاقة تكشف تراجع المخزون الأمريكى من النفط.. وتؤكد: قفزة الأسعار مفاجئة

الخميس، 06 يناير 2022 06:32 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة