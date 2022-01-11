اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:18 ص
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كيف تتواصل مع غرفة متابعة مرضى كورونا فى العزل المنزلى؟

الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:00 ص
كيف تتواصل مع غرفة متابعة مرضى كورونا فى العزل المنزلى؟ تلقى اللقاحات
كتب وليد عبد السلام

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توفر وزارة الصحة والسكان، خدمات الرعاية الصحية للمصابين بكورونا والمعزولين منزليا نظرا لعدم حاجتهم لدخول المستشفيات.
 
"اليوم السابع" تقدم عرضا لأهم المعلومات الخاصة بآليات العزل المنزلي.
 
1- التوجه لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات الإصابة بكورونا المعزولة منزليا.
 
2- يمكن التواصل مع غرفة متابعة مرضى كورونا في العزل المنزلي عن طريق ارسال كلمة عزل في رسالة إلى رقم 1440.
 
3- يمكن تسجيل البيانات الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطنين على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليا.
 
4- يجب أن يكمل المواطن بياناته حتى تصله رسالة تؤكد تسجيل البيانات الكاملة.
 
5- في حالة الاختيار من متعدد يجب إدخال رقم الاختيار الصحيح في الرسالة.
 
6- حالة إدخال رقم اختيار خاطي يجب الانتظار لمدة 5 دقائق وادخال كلمة عزل مرة أخرى، ثم إعادة ادخال البيانات.
 
7- لتلقي الاستفسارات عن كورونا يمكن الاتصال بالخط الساخن 105.

الصحة

كورونا

العزل المنزلي

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