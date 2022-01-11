اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 08:05 ص
أكرم القصاص
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كوريا الشمالية أطلقت قذيفة باتجاه بحر اليابان

الثلاثاء، 11 يناير 2022 07:02 ص
كوريا الشمالية أطلقت قذيفة باتجاه بحر اليابان زعيم كوريا الشمالية

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أفادت وكالة "يونهاب" في كوريا الجنوبية نقلا عن العسكريين بأن كوريا الشمالية أطلقت "قذيفة من نوع غير محدد" باتجاه بحر اليابان.

ولم تكشف هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في كوريا الجنوبية عن مزيد من التفاصيل بشأن القذيفة التي رصدت إطلاقها، صباح الثلاثاء حسب التوقيت المحلي.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت كوريا الشمالية يوم الخميس الماضي عن تجربة ناجحة لصاروخ فرط صوتي يوم الثلاثاء 5 يناير الجاري، وذلك بعد 3 أشهر من أول إعلان عن تلك الأسلحة من قبل بيونغ يانغ. وكانت هذه أول تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية في العام 2022. وحسب الإعلام الكوري الشمالي، فإن الصاروخ قاطع مسافة 700 كلم وأصاب هدفه بدقة. 


كوريا الشمالية

اليابان

بحر اليابان

قذيفة

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