اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:26 م
أكرم القصاص
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ندفع فاتورة تغيرات المناخ ولسنا سببا فيها..

كلمة رئيس الوزراء خلال جلسة التغير المناخى بمنتدى شباب العالم.. إنفوجراف

الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:09 م
كلمة رئيس الوزراء خلال جلسة التغير المناخى بمنتدى شباب العالم.. إنفوجراف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر لديها إمكانيات هائلة في موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن وكالة فيتش تحدثت عن أن الدولة المصرية لديها القدرة على استخدام الرياح والشمس في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومصر لديها خطة لمضاعفة هذه الطاقة 300 % خلال الفترة القادمة، والوكالة تتحدث عن أن مصر بجانب الإمارات ستقود هذا التوجه مع دول أخرى في المنطقة.
 
ومن خلال الإنفوجراف التالى نستعرض كلمة رئيس الوزراء خلال جلسة التغير المناخى..
 
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التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة ويجب مواجهتها بمنتهى السرعة
 
العالم يضخ أكثر من 10 آلاف طن مترى من غازات الاحتباس الحرارى كل 10 ثوانٍ
 
مصر من أكثر الدول المعرضة لتأثير سلبى بسبب تغيرات المناخ
 
الدول النامية لم تكن سبب هذه الظاهرة لكنها تدفع فاتورتها
 
مصر لديها خطة لمضاعفة الطاقة المتجددة 300%
 
مصر من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية
 
إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية للتعامل مع الظاهرة
 
سنكون ضمن أفضل 20 دولة عالميا فى قوانين تحفيز الاستثمار بالطاقة الجديدة
 
لدينا خطة قومية للمياه حتى 2037 بتكلفة 50 مليار دولار
 
لدينا طموح لبدء إنتاج أول سيارة مصرية كهربائية العام المقبل
 
نستهدف زيادة المشروعات الخضراء لـ50 % خلال عامين
 
3.6 تريليون دولار خسائر التغيرات المناخية منذ 1970
 
العالم شهد 10 كوارث عالمية فى 2021 بسبب المناخ تسببت فى خسائر بـ170 مليار دولار

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