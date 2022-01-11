قوات الإنقاذ النهرية تنتشل 6 جثث من أصل 8 بحادث المعدية

المنوفية محمد فتحى – إبراهيم سعيد

تمكنت من قليل قوات الإنقاذ النهرية بمديرية أمن الجيزة، من انتشال 6 جثث من أصل 8، ضحايا حادث سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة قسم منشأة القناطر، وكانت في اتجاه البر الآخر اتجاه المنوفية ونتج عنها مصرع عدد من العمال كانوا يستقلونها بمنشأة القناطر، وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة.



وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط سيارة من معدية وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة والإنقاذ إلى المكان للبحث عن أى ناجيين من الحادث، وانتقل رجال الإنقاذ النهرى للحماية المدنية، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشابا، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.



ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال ضحايا سقوط سيارة نصف نقل محملة بعدد من العمال في فرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، ما أسفر عن مصرع ما يقرب من 8 أشخاص، وجرى انتشال 6 حتى الآن، ويكثف رجال الإنقاذ النهرى التابع للحماية المدنية من جهودهم للبحث عن باقى المفقودين بعدما سقطت بهم سيارة نصف نقل محملة بالعمال، وسط تواجد رجال المباحث للقيام بكشف مباحث الواقعة.