قنصل السعودية بالإسكندرية يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تسهيلات المستثمرين

الإسكندرية أسماء على بدر

زار السفير مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية فى الإسكندرية، أسامة أبو المجد رئيس فرع هيئة الاستثمار بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر فرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية.



حضر اللقاء خالد نصر الدين، مدير عام الشركات، وحمد عبد النبي مدير عام أمن المنطقة الحرة بالإسكندرية، و أحمد عبد الحميد، مدير إدارة المكتب الفني، ومصطفى أباظة، إدارة النظم.



وتناول اللقاء الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في الإسكندرية والخدمات التي تقدمها الهيئة في مركز خدمات المستثمرين وعلى الأخص للمستثمرين السعوديون الذين قاربت استثماراتهم الـ"مليار جنيه مصرى".



كما تم استعراض أهم الاستثمارات السعودية في الإسكندرية، والتي تنوعت ما بين مشاريع سياحية وزراعية وطبية وملاحية وتعليمية.