قطع المرافق عن المنازل المقامة على أملاك الدولة الغير مقنن أوضاعهم بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن الشرقية، حملاتها لحصر جميع المنازل المقامة على أراضى أملاك الدولة والتى لم يقدم أصحابها المتعدين بطلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة فضلا عن المنازل التى تقاعس أصحابها عن دفع جديه التصالح لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع.

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية بالتنسيق مع إدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة لحصر المنازل التى لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل فى منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة والمنازل التى تقاعس أصحابها عن دفع جديه تقنين أوضاعهم.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ( أبو حماد بنطاق الوحدة المحلية بالأسديه ومركز ديرب نجم بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة وبمدينة صان الحجر) بالتنسيق مع إدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة وقسم الاشغالات والاعلانات والإنارة بالمرور على المنازل المقامة على أراضى أملاك الدولة ووضع لافتات عليها انها " أملاك دولة وسوف تباع بالمزاد العلني" وقطع المرافق و الإنارة عنها وذلك لعدم جديه أصحابها بدفع المستحقات الماليه المقرر عليهم بعد بت السعر النهائى الذى اقرته لجنه التقنين، واسترداد كافة الأراضى الزراعية وأملاك الدولة من واضعى اليد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.