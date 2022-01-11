قصر ثقافة حسن فتحى يقدم محاضرة حول "المسرح فى الوطن العربى" بالأقصر .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "المسرح فى الوطن العربى" وتحدث المخرج أحمد يوسف الجمل عن أسباب بدء المسرح فى الوطن العربي متأخرا وإزدهار المسرح فى الآونة الأخيرة وجود بعض الكتاب للمسرح فى الوطن العربى والتطور فى المسرح العربى.

وأقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "دور الإعلام فى الثقافة المجتمعية" وتحدث خالد حلمي الطاهر عن الإعلام ودوره فى ثقافة المجتمع ودور الدراما التى يقدمها الإعلام للفرد والمجتمع وتنوع وإختلاف وسائل الإعلام وتأثير التكنولوجيا كالجوال وخلافه فى إتساع رقعة الإعلام، ومساهمة الإعلام فى دفع عجلة الإنتاج ودوره مساندة المشاريع القومية، كما أقيمت محاضرة بعنوان "طرق النجاح وكيفية الأستذكار الجيد"، وتحدثت مروة محمد محمود عن تحقيق النجاح وطرق وشروط وتعريف الإستذكار الجيد، وذلك بمدرسة على بن أبى طالب الإبتدائية بالجبيل، إلى جانب محاضرة بعنوان "العلاقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل".

وأوضح سيد صدقى التعليم مفهومه وانواعه ومفهوم سوق العمل ومكوناته والعلاقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، بجانب ذلك أعد القصر إجتماع نادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي وإستمعنا إلى الشعر من الأطفال سلسبيل محمد و ملك عادل، والشاعر أحمد مدني وقصيدة" تلك، الآن"، وفي مجال الاونلاين قدم القصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "مزاد البحر"، بالإضافة إلى ورشة فنية بعنوان"ورشة مجسمات ورقية" تنفيذ الفنانة التشكيلية صفاء حسن قرشي، وورشة فنية بعنوان "عمل تيجان من الكانسون" نفذتها صفاء حسن قرشي بمدرسة العوامية التجريبية للغات.

كما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "تحقيق الإصلاح السياسي ومشاركة الشباب" وأوضح محمد إبراهيم أهمية دور الشباب في تحقيق الإصلاح السياسي ومشاركتهم في المجالس المحلية ولابد من المشاركة في العمل السياسي، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة اشغال يدوية بالأحجار الطبيعية نفذها حسن رفاعي، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقى قصيدة "للحلم أجنحة تطير"، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية أمسية شعرية بعنوان فن الواو وألقاها الشاعر جاد شامي.

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان "بر الوالدين" وأوضح بهلول مصطفى معنى بر الوالدين وكيفية برهم والعمل الصالح للإنسان العبد الصالح من أهم الأعمال لبر الوالدين ومرعاتهم في الكبر واجب وحق ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما ودور الإعلام في توعية المجتمع بأهمية بر الوالدين ودور المؤسسات الثقافية فى نشر الوعى الفكرى، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة أشغال يدوية نفذتها نجوي أبوالفضل محمد، إلى جانب ورشة حكي قصة بعنوان "أميرة والقطة الصغيرة" سردتها أسماء محمود

كما أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكى عن "ابن بطوط" أداء زينب أحمد عدل، بينما قدم قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي للأطفال قصة بعنوان "الحليب الدافئ" سردتها هناء يونس، كما نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حكي للأطفال وقصة سيدنا نوح عليه السلام سردتها إيمان على، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة الطود مناقشة كتاب "التدريب الإداري" للمؤلف نجم العزاوي أدارته ثناء محمود أخصائية المكتبة العامه بالقصر، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين" نفذتها شيرين محمد خير أخصائي فنون تشكيلية بالقصر.



الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر (1)



الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر (2)



الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر (3)



الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر (4)