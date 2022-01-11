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فيروس كورونا يجتاح الجيش الإسرائيلى.. أكثر من 5 آلاف إصابة بين القوات

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:52 م
فيروس كورونا يجتاح الجيش الإسرائيلى.. أكثر من 5 آلاف إصابة بين القوات كورونا فى إسرائيل
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت صحيفة " timesofisrael" العبرية، إن الجيش الإسرائيلى سجل أكثر من 5000 إصابة بفيروس كورونا فى صفوف قواته، فيما يخضع عدة آلاف من الجنود للعزل الصحى.

 

وطالب الجيش بتقليص مدة العزل إلى 5 أيام، وقال إن اثنين من كبار الجنرالات أصيبوا بفيروس كورونا أمس الإثنين، حيث ارتفع عدد الحالات المؤكدة في الجيش خلال الأسبوع الماضى من بينهم رئيس مديرية القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي، اللواء يانيف آشور، ومسؤول الاتصال العسكري مع الفلسطينيين اللواء غسان عليان.

 

ويذكر أنه أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية أمس الإثنين، بأنه تم تشخيص 21501 إصابة بكورونا، وأن عدد الحالات الخطيرة 199 حالة، وبلغ معامل تناقل العدوى 1.95.

 

وارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 12.2%، وتبين أن 10% من المصابين الجدد هم أشخاص تعافوا من إصابة سابقة بالفيروس أو تلقوا التطعيمات المطلوبة.


فيروس كورونا

كورونا

الجيش الإسرائيلي

الاحتلال

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