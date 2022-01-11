اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى عن 20 قرية وعدد من الأحياء بـ8 مراكز بكفر الشيخ 

الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن 20 قرية وعدد من الأحياء بـ8 مراكز بكفر الشيخ  قطع الكهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائى، اليوم الثلاثاء، عن عدد من القرى والتوابع لإجراء أعمال الصيانة، ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التى ستشهد فصل التيار الكهربائى عنها.

 

وسيتم فصل التيار الكهربائى عن 20 قرية بتوابعهم إضافة إلى عدد من الأحياء بمدينة كفر الشيخ، فسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى إسحاقة، وتتأثر بعمليات الفصل إسحاقة وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى أبو زيادة بدسوق، وتتأثر كل من أبو زيادة والشباسية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الربايعة بسيدى سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرية الربايعة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى أبو غنام بالحامول، وتتأثر قرى 12 و77، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى إبراهيم الدسوقى، غرب البرلس، وتتأثر قرى الخريجين بفصل التيار الكهربائى.

 

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن الناصرية بالرياض، ويتأثر بالفصل مجلس قروى الرصيف والقرى التابعة لها، وعن مغذى حازق ببيلا وتتأثر بعملية الفصل قرية حازق وتوابعها، وعن مغذى صندلا غرب كفر الشيخ، وتتأثر بعملية الفصل قرية صندلا وتوابعها، وعن مغذى المضارب، وتتأثر بعملية الفصل منطقة قباء بجوار كلية الدراسات والمضارب وطريق دسوق، ومغذى المدينة بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل الحيطة وام يوسف وبطاح، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى إيطاليا بالحامول، وتتأثر بعملية الفصل ايطاليا والمجاز وتيرة.

 
فصل التيار الكهربائي - ارشيفية
فصل التيار الكهربائي - ارشيفية

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

ايطاليا

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دسوق

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بيلا

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