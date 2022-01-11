اليوم السابع
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غدا.. فتح باب الترشح بانتخابات نقابة المهندسين على مقعد النقيب العام

الثلاثاء، 11 يناير 2022 07:00 ص
غدا.. فتح باب الترشح بانتخابات نقابة المهندسين على مقعد النقيب العام نقابة المهندسين
كتبت ــ آية دعبس

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أعلن المهندس هانى محمد محمود رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أنه من المقرر أن يتم فتح باب الترشح على كافة المراكز النقابية الخالية، ومقعد النقيب العام للمهندسين، اعتبارًا من غدا الأربعاء الموافق 12 يناير، حتى الأربعاء 26 يناير 2022.
 
وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى أنه سيتم تلقي طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية.
 
وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه تم تحديد يومي الأحد والإثنين 30،31 يناير 2022 لتلقي التنازلات والطعون، على أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات ، وذلك يوم الجمعة 25 فبراير 2022.
 
وأشار إلى أنه على أن يوم الجمعة 4 مارس 2022 سيتم إجراء انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الاصوات الصحيحة للحاضرين.

نقابة المهندسين

انتخابات نقابة المهندسين

انتخابات نقيب المهندسين

فتح باب الترشح بانتخابات المهندسين

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