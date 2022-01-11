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غادة والى تشيد بإجراءات الصحة الإبداعية والابتكار فى منتدى شباب العالم 2022

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:57 م
غادة والى تشيد بإجراءات الصحة الإبداعية والابتكار فى منتدى شباب العالم 2022 روبوت فى منتدى شباب العالم
كتبت : هند المغربي

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أعربت الدكتور غادة والى وكيل أمين عام الأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ  مشيدة بالإجراءات الوقائية والابتكار في العمل داخل المنتدى.

وكتبت خلال تدوينة لها على موقع "تويتر" يسعدني أن أكون في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، ومعجبة جدًا بإجراءات النظافة والصحة الإبداعية  والابتكار في العمل " وأرفقت والى صورة لروبوت يحمل منتجات التعقيم لخدمة المشاركين في المنتدى.

وفى اول أيام المنتدى شارك روبوت ضمن فريق الربوتات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، فى فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث الروبوت بعد استعراضه أمام الحضور مؤكدا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن فريق الروبوتات المشارك في تأمين المنتدى.

وقال الروبوت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر فى افتتاح المنتدى: "اتشرف بوجودى اليوم بالإنابة عن مجموعة من أصدقائى الذين يعملون خلال أيام وفعاليات منتدى شباب العالم.. إدارة المنتدى حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.. أتمنى لكم وقتا أمنا وتظلوا أمنين.. تحيا مصر وشكرا".


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

الأمم المتحدة

اليوم السابع بلس

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