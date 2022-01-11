اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:07 ص
أكرم القصاص
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عضو منظمة السلام العالمى: منتدى الشباب فرصة لتوحيد الجهود لسلام شامل

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:11 ص
عضو منظمة السلام العالمى: منتدى الشباب فرصة لتوحيد الجهود لسلام شامل منتدى شباب العالم
شرم الشيخ – طلال رسلان

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قال عضو منظمة السلام العالمي، حبيب تشي، إنه تفاجأ بالجهد الكبير والتنظيم الرائع لمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، ولم يتوقع كم الحضور من مختلف دول العالم خاصة أنه يشارك في المنتدى للمرة الأولى.
 
وأضاف حبيب تشي على هامش جلسة محاكاة نموذج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن منتدى شباب العالم فرصة مهمة للغاية أمام الشباب والدول على حد سواء لتوحيد الجهود من أجل عملية سلام شاملة في العالم.
 
وتابع أن دول العالم جميعها تحتاج إلى تضافر الجهود لإنقاذ البشرية من الحروب والإرهاب والدمار، وهذه الفعاليات الدولية الكبرى مثل منتدى شباب العالم تكون السبيل إلى تجميع الدول على طاولة حوار واحدة للخروج بحلول واقعية لمشكلات العالم.
 
وأوضح أنه في ظل تداعيات جائحة كورونا أثرت الظروف على الاقتصاد العالمي وبالتالي ستزداد أوضاع الشعوب سوءا، ومنا هنا يجب أن تنطلق جميع الدول والمنظمات الدولية إلى توحيد وتضافر جهودها لمساعدة الدول والمناطق الأكثر احتياجا.
 
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الاثنين، افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.
 
ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 
وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التى تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التى أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهى "السلام والإبداع والتنمية".
 
وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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