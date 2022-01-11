وقالت جمال - في تصريحات صحفية اليوم /الثلاثاء/ - إن الموضوعات المطروحة على أجندة المنتدى تلقى اهتماما كبيرا من دول العالم، كما أنها تمس كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية والصحية من خلال الحديث عن كورونا والحياة ما بعد الجائحة.

وأوضحت أن الجميع تأثر بشكل مباشر مباشرة بجائحة كورونا وما نتجت عنها من ظروف استثنائية لا زالت مستمرة حتى الآن، مشيرة إلى أن المنتدى في نسخته الرابعة يتميز بتواجد المناقشات الافتراضية، الأمر الذي يعكس اهتمام العالم بتطبيق التحول الرقمي بكافة المجالات خاصة بعد الجائحة.

وأكدت أن مصر بذلت العديد من الجهود بمجال التحول الرقمي، حيث وفرت الدولة العديد من الخدمات الإلكترونية، تيسيرا على المواطنين في استخراج أي أوراق رسمية أو الحصول على أية خدمة، ومنعا للتزاحم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت إلى أن أجندة المنتدى تشمل أيضا مناقشة التغيرات المناخية التي تحدث نتيجة لما يحدث، من حرائق للغابات والفيضانات وهي قضايا تمسنا محليا ودوليا ، مشيرة إلى أن المنتدى يجمع شباب من أكثر من 196 دولة حول العالم وهذا يتيح مناقشة كل هؤلاء الشباب من جميع دول العالم ، لقضايا محل اهتمامنا جميعا ولكن وفقا لثقافاتهم ورؤيتهم المختلفة .

وتابعت أن الأجندة شملت أيضا تنظيم العديد من ورش العمل والتي بدأت يوم /السبت/ الماضي، ورأينا من خلالها العديد من النماذج الناجحة في ريادة الأعمال، ومنها ورشة عمل "WFY Labs" والتي تعد حلقة الوصل بين صغار المستثمرين والممولين، وغيرها من الورش التحضيرية التي عكست ثقل الأفكار التي يطرحها دائما المنتدى.

وحول مسرح شباب العالم، قالت عضو اللجنة المنظمة للمنتدى إن النسخة الثالثة للمسرح، ستشمل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة والمفاجآت ومنها مشاركة مميزة للموهوبين من أبناء قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد من العروض الفنية.

وانطلقت أمس الاثنين، فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته وكبار ضيوف مصر من المشاركين بالمنتدى، ويعقد المنتدى هذا العام في ظل ظروف استثنائية فرضتها الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، تحت شعار (العودة معًا)، بمشاركة الشباب من 196 دولة بمختلف قارات العالم، في مدينة "السلام" شرم الشيخ.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة.