طلاب الرابع الابتدائى يؤدون امتحان المستوى الرفيع وسط إجراءات احترازية

محمود طه حسين

قررت مدارس اللغات الرسمية والخاصة عقد امتحان مادة المستوى الرفيع لطلاب الصف الرابع الابتدائى، حسب ظروف كل مدرسة، كما وجهت المديريات المدارس بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية كمستوى رفيع يتم فى المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات كما هو دون تغيير، وبالنسبة للصف الرابع الابتدائي يظل كما هو فى العام الماضى ولا جديد فى هذا الأمر، وأن سلسلة اللغة الفرنسية المستخدمة كما هى دون تغيير.



وتابعت: أن طلاب الصف الرابع الابتدائي في المدارس الرسمية المتميزة والخاصة لغات، من حقهم الاختيار بين منهجين للمستوى الرفيع في مادة اللغة الإنجليزية وهما: "Connect up ، Connect plus".



وحدد القرار الوزاري، رقم 133 بتاريخ 21- 9 - 2021 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021/2022، المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي بمدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي واللغات)، والمواد هى: (اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية (Connect)، ومادة القيم واحترام الآخر، والتربية الدينية "الإسلامية، أو المسيحية"، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية البدنية والصحية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو)، فضًلا عن مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.