اليوم السابع
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طقس الدقهلية الآن.. سماء صافية وبرودة شديدة

الثلاثاء، 11 يناير 2022 08:04 ص
طقس الدقهلية الآن.. سماء صافية وبرودة شديدة طقس الدقهلية
الدقهلية - مرام محمد

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله حالة الطقس الجوى، حيث شهدت ساعات الصباح الباكر شمس ساطعة وسماء صافية، وأجواء شتوية باردة انخفضت خلالها درجات الحرارة بشكل ملحوظ.
 
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، فضلا عن نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة.
 
جدير بالذكر، أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كان قد وجه برفع درجة الاستعداد فى القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخإذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس مع موسم السيول وهطول الأمطار، مشددا على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، ورفع درجة استعداد وجاهزية سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء.
 
 
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