طقس الإسماعيلية الآن.. شمس ساطعة وأجواء شديدة البرودة.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس والحالة المرورية، حيث تشهد المحافظة استقرار في حالة الطقس، وغابت الشبورة المائية، كما ظهرت الشمس ساطعة، وسجلت درجة الحرارة الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء يشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وبورسعيد الصغرى 12 العظمى 19، ودمياط الصغرى 11 والعظمى 18، والزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18، والإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 19، والسويس الصغرى 11 والعظمى 19، والعريش الصغرى 08 والعظمى 18، ورفح الصغرى 08 والعظمى 17 درجة.