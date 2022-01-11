ضبط 106 قضايا مخدرات و61 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (61) قطعة سلاح نارى، (106) قضايا مخدرات، وتنفيذ (52016) حكما قضائيا متنوعا.

وقامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (33) قضية، أبرزها ضبط (1,200 طن كاتشب) بدون فواتير ومجهولة المصدر ومدون عليها بيانات غير مكتملة تفيد جهة الصنع ومدون عليها عدد 2 تاريخ إنتاج مما يشكل خطر على جمهور المستهلكين، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية)، وضبط (بدال تموينى) وذلك لحيازته وتجميعه مقررات تموينية تقدر بمبلغ (12069 جنيها) بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق، وضبط (عدد 41 شيكارة دقيق بلدى وزنت 2,050 طن) بحوزة المسئول عن مخبز بلدى مدعم، لقيامه بالتصرف فى حصة المخبز بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجة حق، وضبط (عدد 7 شيكارة دقيق بلدى وزنت 350 كيلو جرام) بحوزة المسئول عن مخبز بلدى مدعم ، لقيامة بالتصرف فى حصة المخبز بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجة حق، وضبط المدير المسئول عن محل جزارة، لحيازتة كمية من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية .

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (2) قطعة سلاح نارى، وضبط (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة (6) متهمين، وتنفيذ (5224) حكما قضائيا متنوعا.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط من ضبط (أحد الأشخاص) محكوم عليه هارب فى (قضية قتل عمد بالإعدام– قضية إستعمال قوة بالسجن المؤبد – قضية سلاح بالسجن ثلاث سنوات) .

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (عدد 102 لفافة لمخدر الهيروين– كمية من مخدر الشابو– سلاح نارى "فرد محلى" - طلقتين من ذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه .

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (2913) قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (3150) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق من ضبط (1244) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (2) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط عدد (1) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط عدد (3) قضايا ، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1521) مخالفة مرورية متنوعة،وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (173) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنتمديرية أمن الجيزة من ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة ، وبحوزتهما (كمية من مخدرى البودر والفودو - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض) .

ونجحت مديرية أمن الإسكندرية في ضبط ( 4 أشخاص – لهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسمى شرطة (ثان الرمل - سيدى جابر) ، وبحوزتهما (عدد 80 طربة من مخدر الحشيش وزنت 8,120 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - عدد 118 قرص مؤثر – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – سلاح أبيض ).

وأثمرت جهود مديرية أمن السويس عن ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل وبحوزته (كمية من مخدرى الحشيش والشابو – سلاح أبيض - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونجحت مديرية أمن البحيرة في ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة (قسم شرطة دمنهور - مركز شرطة الرحمانية) وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس) ، فيما تمكنت مديرية أمن الشرقية من ضبط (ثلاثة أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أبوحماد ، وبحوزتهم (عدد 25 لفافة من مخدر البانجو وزنت 75 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

ونجحت مديرية أمن الغربية في ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المحلة الكبرى وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام – سلاح أبيض - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتمكنت مديرية أمن المنيا من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة بنى مزار وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، ونجحت مديرية أمن أسيوط في ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أسيوط وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– سلاح أبيض - مبلغ مالى – هاتف محمول )، وتمكنت مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الغردقة وبحوزته (كمية من مخدرى الهيروين والأيس –مبلغ مالى – هاتف محمول)، ونجحت مديرية أمن أسوان في ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسوان وبحوزته (كمية من مخدرى الحشيش والهيروين – مبلغ مالى – هاتفى محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس).

ونجحت جهود إستهداف بؤرة السحر والجمال في ضبط (أحد الأشخاص).. حال تواجدة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان وبحوزته (كمية من مخدر البانجو– مبلغ مالى– هاتف محمول).

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5114) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1487) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(194) مخالفة السير بدون تراخيص، و(25) مخالفة موقف عشوائى، و(6) مخالفات شروط الترخيص.