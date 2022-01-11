ضبط مخالفات تموينية ولحوم ومأكولات منتهية الصلاحية في حملة اليوم الواحد بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية أمن الأقصر، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وإدارتي التموين والطب البيطرى، حملة اليوم الواحد بجميع شوارع المدينة والقري، لضبط المخالفين في مجالات المرور والمرافق والتموين، وتحقيق الأنضباط العام وضبط الأسواق ورفع الإشغالات والتعديات وفرض الرقابة، ومواجهة كافة صور الخروج على القانون، وضبط القضايا والمخالفات المتنوعة، بناءاً على توجيهات اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، وتحت إشراف اللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا.

وأسفرت مجهودات الحملة، في مجال التموين، تم تحرير 1 محضر شهاده صحيه، وعدد 3 محضر بدون فواتير، وضبط 150 كرتونه تسالى وسناكس نقص وزن، وتحرير محضر منتهى الصلاحيه باجمالى وزن 44 كيلو لحوم، وتحرير محضر دقيق سوق سوداء باجمالى 150 كجم، ومحضر مجهول المصدر باجمالى 350 لتر منظفات، وتحرير محضر منتهى الصلاحيه عدد 85 عبوه كلور، وتحرير محضر تجميع سماد زراعى محظور تداوله باجمالى عدد 26 شيكاره زنه الواحده 50 كجم، وتحرير محضر منتهى الصلاحيه باجمالى عدد 19 كيلو لحوم و 16 كيلو فراخ، وعدد 1 محضر تجميع مواد بتروليه وبيعها في السوق السوداء باجمالى 200 لتر، ومحضر عدم إعلان عن الاسعار.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 31 إزالة إدارية، و14 محضر إشغال طريق، و 5 بائع متجول، و6 نظافة عامة، و2 محضر شيشة، و7 مضبوطات شيش داخل المقاهي و9 حالة مضبوطات متنوعة، و 3 إدارة منشأه بدون ترخيص، كما تم سحب عدداً من رخص المركبات المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشارك بالحملة كلا من، عبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، ومختار عبدالمنعم مدير الإشغالات، والمقدم إسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث المركز، والرائد محمد العدلي رئيس مباحث شرطة المرافق بالأقصر، والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث التموين بالأقصر، والنقيب محمد فتحي مدير شرطة مرافق إسنا، والنقيب نادر العسكر مدير وحدة الحماية المدنية بإسنا، والرائد محمد بسطاوي مباحث مرور الأقصر، والنقيب أبراهيم الديناصوري وحدة مرور إسنا، والنقيب محمد سرور معاون مباحث المركز، والدكتور محمد الرشيدي مدير الإدارة البيطرية بإسنا، ومحمود ابو الوفا مدير إدارة تموين إسنا.



ضبط مخالفات تموينية ولحوم ومأكولات منتهية الصلاحية بإسنا (1)



ضبط مخالفات تموينية ولحوم ومأكولات منتهية الصلاحية بإسنا (2)