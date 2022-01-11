ضبط عامل بالمراغة بحوزته 24 طربة و3 كيلو قطع مجزئة من جوهر الحشيش

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عامل يقيم بناحية قرية بناويط دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وبحوزته 24 طربة من مخدر الحشيش "ماركة بسكوتة" وكمية مجزئة وزنت 3 كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول ومبلغ مالى وسلاح أبيض مطواه وذلك عقب أستهداف مسكنه.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام عامل يقيم بناحية قرية بناويط مركز المراغة بمحافظة سوهاج أثناء قيامه بجلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش تمهيدا لترويجها متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنه متلبسا بالحرز والحيازة.

أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، من ضبط على المتحرى عنه أثناء تواجده بدائرة المركز وبحوزته وبحوزته 24 طربة من مخدر الحشيش "ماركة بسكوتة" وكمية مجزئة وزنت 3 كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول ومبلغ مالى وسلاح أبيض مطواه وذلك عقب أستهداف مسكنه.

بمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، تم تحرير محضرا بالواقعة جار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.