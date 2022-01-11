صور.. جولة تفقدية لمسئولى تفتيش TSM على محطات المياه فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، وفدا من مسئولى برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك للقيام بجولة تفقدية فى محطة مياه الشرب المدمجة بقرية الصعايدة بالأقصر.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه بدأت الزيارة بتفقد لمحطة مياه الشرب المدمجة بقرية الصعايدة بالأقصر، وعلى رأس هذه الزيارة المهندسة ماجدة عزيز مفتش الشهادة الفنية المستدامة TSM، وذلك بحضور كلا من المهندس وليد محمد عباس مدير عام المياه، والمهندس محمد عبده المهدى مدير إدارة مياه الشرب بالزينية، ومدير محطات المياه، والدكتورة أسماء مدير إدارة المعامل، ووليد محمود مدير عام شئون العاملين بالشركة، ومدير الصحة والسلامة المهنية بالشركة، ومسؤلين TSM بالشركة.

وخلال الجولات على محطات المياه بالأقصر، أشاد وفد مسئولى برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM، بالجهود المبذولة في محطة مياه الشرب المدمجة بقرية الصعايدة بالأقصر، فى سبيل تطوير هذا المرفق، وذلك لإنتاج المياه كما يتم بالخطة الموضوعة لبرنامج TSN.

وكان قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، منح عدد من موظفي شركة مياه الأقصر، صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1987 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى والقانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة.



جولة تفقدية لمسئولى تفتيش TSM على بمحطة مياه الصعايدة





جولة تفقدية لمسئولى تفتيش TSM على محطات المياه بمحافظة الأقصر

