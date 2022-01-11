"صحة سوهاج": ضبط خريجة تجارة تنتحل صفة طبيبة

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج عن تنفيذ حملة لإدارة العلاج الحر بالمديرية على مركز البلينا جنوب المحافظة، أسفرت عن ضبط خريجة تجارة تنتحل صفة طبيبة وتمارس مهنة الطب من خلال علاج المواطنين من أمراض السمنة والنحافة وتفتيت الدهون وتقوم بإجراء عمليات جلسات تقشير وعلاج الأمراض الجلدية وغيرها من الأمراض.

جاءت الحملة بإشراف الدكتورة كرمية حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور إيزيس وهيب مدير عام الصيدلة، والدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

وتمكن فريق العلاج الحر من ضبط خريجة كلية تجارة تدير مركز طبي للتجميل وتنتحل صفة طبيبة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، حيث تقوم بعلاج مرضى السمنة والنحافة وتفتيت الدهون وتقوم بإجراء جلسات تقشير وعلاج الأمراض الجلدية وجلسات ميزوثيرابى وإدعائها العلاج بالليز وتم ضبط دفتر روشتات يحمل اسم الطبيبة المزيفة وتعريفها على أنها إخصائية تجميل وليزر وحاصلة على دبلوم التجميل والليزر من عدة دول أوربية وعربية.

وكانت تلك الشهادات عبارة عن دبلوم التجميل والليزر من أكاديمية الجوثن بفرنسا ومعهد الدراسات العالية بالكويت ودبلوم من جامعة جالكسو ببربطانيا، وتبين أن حقيقتها خريجة كلية تجارة وليس لديها أى ترخيص لمزاولة المهنة، ومن بين المضبوطات أيضًا أدوية مهربة ومستحضرات منتهية الصلاحية وأخرى غير مسموح بتواجدها بتلك المراكز.

وتم التحفظ على دفتر روشتات يحمل اسم الطبيبة المزيفة وتعريفها على أنها أخصائية تجميل وليزر وحاصلة على دبلوم التجميل والليزر من عدة دول أوربية وعربية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

ويذكر أن فريق التفتيش ضم الدكتور محمد سيد فقير رئيس الفريق والدكتور عبدالناصر من الرقابة الداخلية والدكتور خالد سعد مفتش الصيدلة و محمد عبدالغني مسئول العلاج الحر.



أعضاء الحملة بعد ضبط المكان



روشتات الطبية المزيفة



أدوات تستخدم فى أعمال الوجه



كرسى للعلاج



فريق التفتيش أثناء الحملة



أعضاء فريق التفتيش



أدوية مهربة تم ضبطها