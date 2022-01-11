"شعبة البن" تتوقع استقرارا فى الأسعار خلال 2022 مع إنفراج أزمة الشحن

كتب - إسلام سعيد

توقع حسن فوزي رئيس شعبة البن في الغرفة التجارية، استقرار الأسعار في عام 2022 عند مستوياتها الحالية، وذلك مع الانفراجة في أزمة الشحن العالمية، التي كانت المؤثر الرئيسي على الأسعار خلال العام المنقضي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السوق المصري يعتمد في 95% من احتياجاته على نوع البنك التركي، والذي يتراوح سعره الآن بين 110 إلي 120 جنيها والبن المحوج من 140 الي 150 جنيها وهذه الأسعار ترتبط بالأسعار العالمية.

ويشار إلي أن تقرير صادر عن منظمة ICO وهي منظمة حكومية دولية كشف ارتفاع استهلاك البن العالمي من 9.9 مليون طن في 2019 إلى 10 ملايين طن في 2020، بنمو 1.3 وبمعدل استهلاك 316 كيلو جراما في الثانية الواحدة، ما يعني أن استهلاك البن مقابل الشاي يعادل 1.6 مرة، وعلى الرغم من ذلك لم تصل مستويات الاستهلاك إلى ما قبل كورونا، حيث كان الاستهلاك العالمي من القهوة في 2018 نحو 10.1 مليون طن.

وفي مصر، كشفت تقديرات شعبة البن أن حجم الاستيراد السنوي من البن ارتفع إلي مستويات 60 ألف طن، حيث تعتمد مصر كليا على الاستيراد، ولم نتمكن من الحصول على إحصاءات رسمية عن حجم استيراد البن سنوياً.

وأوضح فوزى، أن أكثر الأنواع تداولا فى مصر هو البن المستورد من دول أندونيسيا وفيتنام والهند، مشيرا إلى أن البن البرازيلى والكولومبى والحبشى "الأثيوبى" سعرهم مرتفع فى مصر بعد اليمنى مباشرة، وأنه يتم التركيز على استيراد البن من أندونيسيا ونستورد منها قرابة 60 % يليها البرازيل ثم كلومبيا ثم فيتنام والهند وأثيوبيا.