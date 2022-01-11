اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:31 م
أكرم القصاص
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شركة فايزر تنتج لقاحًا جديدًا لفيروس كورونا فعالاً ضد متحور أوميكرون مارس المقبل

الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:50 ص
شركة فايزر تنتج لقاحًا جديدًا لفيروس كورونا فعالاً ضد متحور أوميكرون مارس المقبل فايزر تنتج لقاحا جديدا ضد متحور أوميكرون
كتبت أمل علام

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كشفت شركة فايزرعن إنتاج لقاح يستهدف السلالة المتحورة لفيروس كورونا بحلول مارس المقبل، جاء هذا الاعلان ليضع حداً للانتشار المتسارع لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وذلك وفقا لموقع شركة فايزر وموقع وكالة رويترز.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي للشركة، إن ثمة حاجة للقاح، وأن شركته يمكنها إنتاج لقاح ضد متحور أوميكرون.

 أضاف، إن فايزر وشريكتها بيونتيك تعملان على كل من نسخة لقاح تستهدف أوميكرون وعلى أخرى تشمل كلا من اللقاح السابق.

وأوضح بورلا، متحدثاً في مؤتمر الرعاية الصحية السنوي، والذي ينعقد عبر الإنترنت هذا العام، " أن فايزر قد تتقدم للحصول على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية على لقاح مسجل وقد تطرحه في وقت قريب ربما مارس المقبل.

وأضاف، إن لقاحات كورونا قد ينتهي بها الحال لأن تصبح سنوية بالنسبة لمعظم الناس، وإن بعض المجموعات الأكثر عرضة للخطر قد تكون مؤهلة للحصول عليها دوريا خلال فترة زمنية تقل عن العام.

وأشار، إلى إنه تزامناً مع زيادة حالات الإصابة بكورونا والتي تُعزى إلى السلالة أوميكرون، وجدت بعض الدول نفسها مضطرة لإعطاء جرعة معززة أخرى وإن كانت الدلائل تشير إلى صعوبة الأمر، مؤكدا، إن الشركة قد تكون جاهزة لتقديم طلب للحصول على الموافقة على لقاح معاد تصميمه، والبدء في إنتاجه في أقرب وقت في مارس.

 


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